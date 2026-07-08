“พระราชินี”เสด็จฯ ไปในกิจกรรมแข่งขันเรือใบ ให้กำลังใจนักกีฬาในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ 8 ก.ค.69 เวลา 10.36 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในกิจกรรมแข่งขันเรือใบ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน กับทอดพระเนตรการดำเนินการของโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ
จากนั้น ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 68 ลำ ในการแสดงแล่นใบเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็น ใช้ชีวิตเป็น
โอกาสนี้ทรงเรือใบประเภท Fareast 28 (ฟาร์อีสท์ทเวนตี้เอจ) หมายเลขใบเรือ THA48 ร่วมกับนักแล่นใบอีก 6 คน ประกอบด้วย นางสาวนพเก้า พูนพัฒน์ เรือตรีณัฐ บุตรมารศรี จ่าเอกธนัยนันท์ ปฏิพิพิธธน จ่าเอกหญิง นิชาภา ไหวไว จ่าเอกนาวี ธรรมสุนทร และ Mrs.Marijke Angnes Van Wijingaarden (มาแรเกอร์ อัคเนส ฟัน แวนคาร์เดิน) โดยทรงทำหน้าที่เป็น Skipper หรือ คนบังคับเรือ ทรงควบคุม ดูแลการเดินเรือตามสภาพอากาศต่างๆ เพื่อให้เรือแล่นไปตามทิศทางที่กำหนดอย่างแม่นยำ และปลอดภัย โดยทรงแล่นเรือใบไปใน สนามที่ 1 บริเวณเขาสามเกลอ ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร และสนามที่ 2 บริเวณด้านหน้าเขื่อนรัชชประภา ระยะทาง 7 กิโลเมตร เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรม และทรงให้กำลังใจนักกีฬา ที่เข้าร่วมกิจกรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรติฯ
เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ โดยมีประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น
การจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 Optimist กลุ่มที่ 2 ILCA4 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และกลุ่มที่ 3 ILCA6 ไม่จำกัดอายุ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2569 กับการแล่นเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1. Optimist ประเภทที่ 2 ILCA (4, 6 และ 7) กับประเภทที่ 3 Fareast 28R
สำหรับกิจกรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรติฯ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกองทัพเรือ จัดให้มีขึ้น ประกอบด้วยการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ โครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็น ใช้ชีวิตเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 4 รอบ และสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการเล่นกีฬาเรือใบ