รมช.กษ.หารือผู้แทนสหกรณ์โคนม เร่งแก้ปัญหาค้างชำระค่าน้ำนมดิบของ อ.ส.ค.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับผู้แทนสหกรณ์โคนม 5 แห่ง และวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนมจากจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สหกรณ์โคนมศรีธาตุ จำกัด จ.อุดรธานี สหกรณ์โคนมทุ่งฝน จำกัด จ.อุดรธานี สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ จำกัด จ.อุดรธานี สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด จ.ขอนแก่น สหกรณ์โคนมกระนวนสามัคคี จำกัด จ.ขอนแก่น และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคนมพังทุย-บึงเงิน จ.ขอนแก่น โดยมี นายธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาววัชรี วรรณศรี ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้แทนสหกรณ์ได้ยื่นหนังสือขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งติดตามการแก้ไขปัญหาการค้างชำระค่าน้ำนมดิบของ อ.ส.ค. ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่
นายวัชระพล กล่าวว่า ปัญหาการค้างชำระค่าน้ำนมดิบของ อ.ส.ค. เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานาน และได้ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการประสานข้อมูลและรับทราบความเดือดร้อนของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานีมาโดยตลอด พร้อมยืนยันว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน แม้สถานการณ์ปัจจุบัน อ.ส.ค. จะประสบปัญหาสภาพคล่องจากการรับซื้อน้ำนมดิบในปริมาณที่สูงกว่าศักยภาพการระบายผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่อง แต่ได้กำชับให้ อ.ส.ค. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเร็วที่สุด
สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น ได้มอบหมายให้ อ.ส.ค. จัดทำแผนการชำระหนี้ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม พร้อมกำหนดลำดับและกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินให้สหกรณ์รับทราบอย่างโปร่งใส เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนบริหารจัดการฟาร์มและสภาพคล่องของตนเองได้ โดยได้กำชับให้เร่งดำเนินการในทุกขั้นตอน และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างเร่งขับเคลื่อนการฟื้นฟู อ.ส.ค. ทั้งในด้านการบริหารองค์กร การตลาด และการเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเตรียมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อ.ส.ค. และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"ผมรับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างดี จึงกำชับให้ อ.ส.ค. เร่งจัดทำแผนการชำระเงินที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกสหกรณ์ทราบว่าจะได้รับเงินเมื่อใด ขณะเดียวกัน กระทรวงจะเร่งเดินหน้าฟื้นฟู อ.ส.ค. อย่างเป็นระบบ ระยะสั้นต้องเร่งอุดรอยยรั่วปัญหาและประคองให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้ ระยะต่อไปต้องลดการขาดทุน และในระยะยาวต้องทำให้ อ.ส.ค. กลับมาเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีผลประกอบการที่ดี และกลับมาเป็นผู้นำตลาดนมของประเทศอีกครั้ง" นายวัชระพลกล่าว
ด้านผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า ภายหลังการหารือร่วมกับผู้แทนสหกรณ์ในวันนี้ อ.ส.ค. จะเร่งจัดทำแผนการชำระหนี้ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยฯ พร้อมกำหนดกรอบการจ่ายเงินให้สหกรณ์รับทราบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ อ.ส.ค. อยู่ระหว่างจัดทำแผนโดยจะพยายามเร่งรัดการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร พร้อมเดินหน้าปรับปรุงการบริหารจัดการ การตลาด และการเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อฟื้นฟูสภาพคล่องขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม