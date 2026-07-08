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ราคาทองคำครั้งที่ 8 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 66,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.17 น.ครั้งที่ 8 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,050.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,747.80 บาท