นายกฯ เป็นประธานถก กรอ.นัดพิเศษ เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำ รับมืออุทกภัยหาดใหญ่

วันนี้ (8 ก.ค.) เวลา 10.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 2/2569 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระหารือ คือ การเตรียมความพร้อมและป้องกันอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จ. สงขลา ก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมใต้ในปลายปีนี้
นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ โดยต้องวางแผนเฉพาะหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นปี 68 อีก พร้อมกำชับส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แผนดูแล การอพยพประชาชน และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่วงหน้าและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและลดความเสียหายให้กับผู้ประสบภัย
โอกาสนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี หารือร่วมกับ สทนช. และสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาแผนงาน โครงการและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. สงขลา ซึ่งได้เสนอโครงการเร่งด่วน 9 รายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยหลักขอรับการจัดสรรงบ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานและกรอบงบประมาณ ก่อนเสนอรองนายกฯ เพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในแผนงานประจำปีของแต่ละหน่วยงานต่อไป