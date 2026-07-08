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หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 5.75 จุด มูลค่าซื้อขาย 39961.30 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1598.38 จุด ปรัลลง 5.75 จุด หรือ -0.36% มูลค่าซื้อขาย 39961.30 ล้านบาท