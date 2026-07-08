ดีเดย์! เปิดยุทธการ "Operation 90 Days" ผ่าแผน 90 วัน พิฆาตยาเสพติด เดินหน้าแผนสยบภัยปัตตานี

พ.อ.ณัฐวุฒิ ศรีสังข์ ผบ.ฉก.ทพ.44 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและแถลงแผนสยบภัยปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2569 ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นางพาติเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งในด้านการรักษาความมั่นคง การบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด และการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานี
ลุยล้างบางยาเสพติด กำลังผสม 3 ฝ่ายพร้อมปฏิบัติการ:ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผบ.ฉก.ทพ.44 ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวกำลังผสม 3 ฝ่าย (ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อเปิดยุทธการอย่างเป็นทางการภายใต้รหัส "Operation 90 Days" (ผ่าแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด) มุ่งเป้าทลายเครือข่ายผู้ค้า ตัดวงจรยาเสพติด และเอกซเรย์ทุกพื้นที่เสี่ยงเพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืน