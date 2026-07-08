ไทยเปิดตัว SHIELD เทคโนโลยีแรกของโลก หวังทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ามนุษย์ข้ามชาติ

เพจทางการ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ไทยเปิดตัว SHIELD เทคโนโลยีแรกของโลก เพื่อทลายขบวนการคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ข้ามชาติ โดยระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อใช้ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตั้งแต่การระบุพิกัดฐานที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การแกะรอยเส้นทางการเงินของอาชญากร การรวบรวมฐานข้อมูลเครือข่ายผู้กระทำผิด และการระบุตัวตนเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและเหยื่อจากการค้ามนุษย์
ปัจจุบัน SHIELD ได้รับความเชื่อมั่นและมีเครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติเข้าร่วมใช้งานแล้ว ประกอบด้วย 10 ประเทศ ตลอดจนองค์กรและศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญ อาทิเช่น สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) หรือ สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) เป็นต้น