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"จักรภพ"เข้าสภาฯ​ ทำหน้าที่ สส.วันแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายจักรภพ เพ็ญแข ได้เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) วันนี้เป็นวันแรก โดยได้ปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาเพื่อรับตำเเหน่ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยเเทน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569