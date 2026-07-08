นายกฯ เป็นประธานเปิดงาน ThaiDef-Ex 2026

วันนี้ (8 ก.ค.) เวลา 08.15 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ประจำปี 2569 (Thailand Defence Industry Exhibition 2026 (THAIDEF-EX 2026) ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทย ในด้านการป้องกันประเทศและการรักษาอธิปไตย รวมถึงการพึ่งพาตนเองและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นายอนุทิน กล่าวว่า อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนการสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ ในวงกว้าง โดยเทคโนโลยีหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ล้วนมีจุดเริ่มต้นจากงานวิจัยด้านความมั่นคง ก่อนจะต่อยอดสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์
ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัย การพัฒนา และการผลิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างครบวงจร โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่าง ก.กลาโหม ก.อุดมศึกษาฯ และ ก.อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้งสามกระทรวงในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ศักยภาพด้านการวิจัย ศักยภาพการผลิต เพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม