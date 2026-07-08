สน.มักกะสัน สั่งตั้ง คกก.ตรวจสอบตำรวจจราจร ปมรีดไถหนุ่มลาว 500 บาท ไร้ใบสั่ง

แถลงการณ์สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน
กรณีสื่อสังคมออนไลน์ เพจ (ข่าวสด) เผยแพร่คลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.มักกะสัน ปฏิบัติหน้าที่จราจรบริเวณแยกมารยาทดี ได้ทำการเรียกรถยนต์เพื่อตรวจสอบ เนื่องจากพบเป็นป้ายทะเบียนต่างประเทศ
โดยมีข้อความที่โพสต์ ดังนี้ “หนุ่มลาว ขับรถเข้ากรุงเทพครั้งแรก เจอตำรวจเรียกจอด สุดงง ผิดอะไร ทั้งที่คันหน้าก็เลี้ยวเหมือนกัน แต่ไม่โดน ตอนแรกเข้าใจว่า เรียกเพราะป้าย ทะเบียนลาว ก็พร้อมให้ตรวจสอบ แต่ตำรวจกลับแจ้งว่า ทางนี้เป็นทางด่วน ตรงไปได้อย่างเดียว เลี้ยวไม่ได้ พอถามถึง 2 ครั้ง ว่าทำไมถึงเลี้ยวไม่ได้ เจ้าหน้าที่กลับบ่ายเบี่ยงไม่ตอบคำถามตรง ๆ แต่เปลี่ยนมาแนะนำเส้นทางไปที่พักให้แทน สุดท้ายตำรวจบอกว่า ปรับไม่เกิน 4,000 เลยขอ ความเห็นใจ ตำรวจจึงลดเหลือ 500 บาท เลยยอมจ่ายไปโดยไม่ออกใบสั่งให้” นั้น
สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ขอเรียนชี้แจงว่า ทางสถานีฯ มิได้นิ่งนอนใจ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ขณะนี้ ทางสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ได้มีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่บังคับไฟสัญญาณจราจรภายในป้อมจราจรเท่านั้น และไม่ให้ปฏิบัติในภาคสนาม และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน โดยจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบภายหลัง