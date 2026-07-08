ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง 1 ส.ค.-30 ก.ย.

ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙
ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว นั้น
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๙ จึงออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมใน อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้
๑. แหล่งท่องเที่ยวภูเขาหินปะการัง
๒. แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเอราวัณ - แก่งหลวง
๓. บ้านโซน ๑ (ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง)
๔. ลานกางเต็นท์ภูเขาหินปะการัง
๕. ลานกางเต็นท์แก่งหลวง
ทั้งนี้ สามารถติดต่อราชการได้ตามปกติ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือข่าวสาร เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติดอยผากลองได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๗-๙๒๓-๐๔๙๑ และเฟซบุ๊ก DOI PHA KLONG NATIONAL PARK
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙