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บิ๊กข่าวกรองเตือนอย่ายุบ​ กอ.รมน.เด็ดขาด​ อย่าเปิดช่องให้โจรแบ่งแยกดินแดนได้เปรียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยุบกอ.รมน.หรือ

กอ.รมน.​ คือองค์กรก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแกนหลักในการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

กอ.​รมน.เป็นแกนกลักที่ทำงานและมีกลไกที่ชำนาญในการต่อสู้ปกป้องรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

ไม่ใช่เฉพาะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ แต่ยังต่อสู้กับภัยคุกคามความมั่นคงในหลายมิติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง​ กอ.รมน.เป็นขวากหนามสำคัญของขบวนการโจรแย่งแยกดินแดนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ไทยเป็นประเทศที่ยังไม่มีกระทรวงความมั่นคงและไม่มีกฎหมายความมั่นคง​ เพื่อใช้จัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคง​

ผมเคยเสนอให้แปร​ กอ.รมน.เป็นกระทรวงความมั่นคงภายใน​ บริหารทุกมิติเกี่ยวกับความมั่นคง
แยกออกมาจากฝ่ายทหาร​ ไม่ให้สวมหมวกสองใบ แต่ทหารที่บรรจุใน กอ.รมน.สามารถโอนย้ายเป็นข้าราชการพลเรือน​ หรือจะเป็นหน่วยที่บรรจุกำลังพลแบบ​ พตท.​ คือ​ ประกอบด้วยกำลังพลเรือน​ ตำรวจและทหารด้วยก็ได้

นักการเมืองมักจะพยายามตัดมือตัดตีนกลไกรัฐ
ที่คอยขวางทางหรือขัดผลประโยชน์ของตน​ โดยไม่สนใจว่า​ ผลประโยชน์ของประเทศจะเสียหายไปอย่างไร​ หรือทำให้กลไกนั้นอ่อนแอ​ ง่อยเปลี้ย จนหมดความหมาย

อย่ายุบ​ กอ.รมน.เด็ดขาด​ อย่าเปิดช่องให้โจร
แบ่งแยกดินแดนได้เปรียบ