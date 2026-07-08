บิ๊กข่าวกรองเตือนอย่ายุบ​ กอ.รมน.เด็ดขาด​ อย่าเปิดช่องให้โจรแบ่งแยกดินแดนได้เปรียบ

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยุบกอ.รมน.หรือ
กอ.รมน. คือองค์กรก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแกนหลักในการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
กอ.รมน.เป็นแกนกลักที่ทำงานและมีกลไกที่ชำนาญในการต่อสู้ปกป้องรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
ไม่ใช่เฉพาะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ แต่ยังต่อสู้กับภัยคุกคามความมั่นคงในหลายมิติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กอ.รมน.เป็นขวากหนามสำคัญของขบวนการโจรแย่งแยกดินแดนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไทยเป็นประเทศที่ยังไม่มีกระทรวงความมั่นคงและไม่มีกฎหมายความมั่นคง เพื่อใช้จัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ผมเคยเสนอให้แปร กอ.รมน.เป็นกระทรวงความมั่นคงภายใน บริหารทุกมิติเกี่ยวกับความมั่นคง
แยกออกมาจากฝ่ายทหาร ไม่ให้สวมหมวกสองใบ แต่ทหารที่บรรจุใน กอ.รมน.สามารถโอนย้ายเป็นข้าราชการพลเรือน หรือจะเป็นหน่วยที่บรรจุกำลังพลแบบ พตท. คือ ประกอบด้วยกำลังพลเรือน ตำรวจและทหารด้วยก็ได้
นักการเมืองมักจะพยายามตัดมือตัดตีนกลไกรัฐ
ที่คอยขวางทางหรือขัดผลประโยชน์ของตน โดยไม่สนใจว่า ผลประโยชน์ของประเทศจะเสียหายไปอย่างไร หรือทำให้กลไกนั้นอ่อนแอ ง่อยเปลี้ย จนหมดความหมาย
อย่ายุบ กอ.รมน.เด็ดขาด อย่าเปิดช่องให้โจร
แบ่งแยกดินแดนได้เปรียบ