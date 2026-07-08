"สมชัย"เผย 5 ข้อ หากศาล รธน.วินิจฉัย พ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้าน ขัดรัฐธรรมนูญ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จะมีอะไรเกิดขึ้น หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า พรก.เงินกู้ 400,000 ล้าน ขัดรัฐธรรมนูญ
ข่าวว่า ในวันพฤหัสที่ 9 กรกฎาคม 2569 ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดอ่านคำวินิจฉัย ต่อคำร้องของสส.ฝ่ายค้าน 133 คน ที่ขอให้วินิจฉัยว่า พรก. เงินกู้ขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน มาดูกันว่าหากชี้ขัดรัฐธรรมนูญ อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง
1. ความรับผิดชอบทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี แม้ไม่มีการระบุในกฎหมายว่า นายก หรือ รัฐมนตรี ที่รับผิดชอบต้องลาออก แต่หากไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบเลย คุณภาพของนักการเมืองไทยก็ยังอยู่แบบนี้ตลอดไป
2. เงิน 200,000 ล้านแรก เพื่อบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าจากวิกฤตพลังงาน เช่น นำไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนที่ใช้ไปแล้ว เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องหาแหล่งเงินมาชดเชย เช่น ตัดจากงบประมาณแผ่นดินในรายการที่สามารถทำได้
3. เงินที่ต้องใช้ในอนาคต เช่น ไทยช่วยไทยพลัส ในอีก 2 เดือนที่เหลือ รัฐบาลต้องหาแหล่งเงินใหม่มาทดแทนเพื่อให้ประชาชนได้ต่อเนื่องไปจนครบตามคำพูด แต่หากไม่มีเงิน ก็ต้องสารภาพกับประชาชน แต่ห้ามโทษคนอื่น ต้องยอมรับผิดว่า คิดไม่รอบคอบเอง
4. โครงการเรื่องพลังงานทดแทนในส่วน 200,000 ล้านหลัง ต้องพับโครงการขนาดใหญ่ไป และหากยังคิดว่าบางเรื่องยังสมควรทำ อาจคิดโครงการย่อยขนาดเล็กภายใต้วิสัยของงบประมาณที่มี
5. ภาวนาว่า ทุกอย่างข้างต้นจะไม่เกิด