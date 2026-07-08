"เทพไท"เรียกร้องนายกฯ แต่งตั้ง คกก.คนนอกตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่น -มอบ DSI รับคดีพิเศษ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โกงท้องถิ่น:มอบให้DSI และตั้งบุคคลภายนอกสอบ
ถ้าใครได้ติดตามความเคลื่อนไหว กรณีการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย จะเห็นได้ว่ามีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก มีกระแสกดดันเรียกร้องให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการจับกุม หรือผู้ร่วมขบวนการทุจริตให้ได้ จนล่าสุดนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาเปิดเผยถึงการตรวจตรวจสอบรายชื่อผู้ทุจริตสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น จากยอดผู้รายงานตัวบรรจุแล้วทั้งหมด 15,000 คน มีรายชื่อผู้ทุจริตในโครงการนี้ 5000 คน เท่ากับ1ใน3ของจำนวนผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ยังเหลืออีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบ และยังไม่ได้รายงานตัว ต่อหน่วยงานต่างๆ จึงพอจะอนุมานได้ว่า น่าจะเป็นไปตามกระแสข่าวว่า มีผู้ทุจริตโครงการนี้มากถึง 9000 คน
ซึ่งรัฐบาลให้ความสนใจให้ความสำคัญ ดูท่าทีขึงขัง โดยเฉพาะท่าทีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง มีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีข้าราชการอีกจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการร่วม เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน 30 วัน และรายงานความคืบหน้าการสอบสวนทุก 10 วัน
จึงทำให้สงสัยในความจริงจัง และความจริงใจในการตรวจสอบการทุจริต เพราะการแต่งตั้งข้าราชการภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรี เกรงว่าจะทำให้ผลการสอบสวนไม่โปร่งใส จะมีความเกรงใจ ถ้าหากสอบสวนไปเจอกับบุคคลใดที่มีอำนาจบารมีทางการเมือง จะทำให้ผลการสอบไม่เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา จึงมีการเรียกร้องว่า ทำไมนายอนุทิน จึงไม่แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีบุคคลภายนอกมาเป็นผู้ตรวจสอบ เพราะจะทำให้มีอิสระในการตรวจสอบ เหมือนกับการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีคุณบอส อยู่วิทยา ที่ตั้ง ศ.วิชา มหาคุณ เป็นประธาน ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน น่าจะแต่งตั้งบุคคลภายนอก ที่มีความน่าเชื่อถือของสังคม เป็นประธานในการตรวจสอบ ซึ่งจะได้คำตอบที่แท้จริงว่า ใครเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นในครั้งนี้บ้าง รวมไปถึงการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ซึ่งเชื่อว่าโครงการทุจริตระดับ 5000 ล้าน บาท จะต้องมีผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 200 คน การมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการเพียง5คน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ถ้าจะให้เรื่องนี้ดำเนินการต่อไปอย่างรวดเร็ว นายกรัฐมนตรีควรให้กระทรวงมหาดไทยไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และยกกรณีการทุจริตโครงการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษ มอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือDSI รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้ง6หน่วย ตามที่นายอนุทินกล่าวอ้าง มาเป็นหน่วยงานบูรณาการจัดการเรื่องการทุจริต หากมอบให้ DSI ดำเนินการสอบสวน จะทำให้ความจริงปรากฏโดยเร็ว
จึงเรียกร้องนายอนุทินและรัฐบาล มีความจริงใจ และต้องการให้ผลการสอบออกมาเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม และมีความตรงไปตรงมา จึงอยากให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้มาจากบุคคลภายนอก และมอบหมายให้เรื่องนี้เป็นเรื่องคดีพิเศษ ที่ DSI จะได้ดำเนินคดีต่อไป และเชื่อว่าถ้ารัฐบาลได้ทำ2ส่วนนี้แล้ว จะเรียกความเชื่อมั่นจากสังคมได้ระดับหนึ่ง