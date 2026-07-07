ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร พรรคประชาชน เหลือ 3 คน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาชน
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2567 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชน(เดิมชื่อพรรคถิ่นกาขาวชาววีไล) กรณี ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาชน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคถิ่นกาขาวชาววิไล พ.ศ. 2566 โดยให้ยกเลิกทั้งฉบับและให้ใช้ข้อบังคับพรรคประชาชน พ.ศ. 2567 แทน และมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนชุดใหม่ จำนวน 5 คน
บัดนี้ หัวหน้าพรรคประชาชนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายศรายุทธิ์ ใจหลัก ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ลาออกจากเลขาธิการ พรรคประชาชน ทั้งนี้ให้การลาออกดังกล่าวมีผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยหัวหน้าพรรคประชาชน
ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 และนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ได้มีหนังสือลงวันที่ 25 เมษายน 2569 ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคประชาชน ทั้งนี้ให้การลาออกดังกล่าวมีผลในวันเดียวกัน โดยหัวหน้าพรรคประชาชนได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 ทำให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาชนสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามข้อบังคับพรรคประชาชน พ.ศ. 2567 ข้อ 37 วรรคหนึ่ง (2)ดังนั้น จึงทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชน คงเหลือ จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค
2. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นายทะเบียนสมาชิก
3. นางสาวชุติมา คชพันธ์ เหรัญญิกพรรค
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
แสวง บุญมี
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง