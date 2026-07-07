รฟท.เร่งปูพรมค้นหาสัตว์เลี้ยงของผู้โดยสารสูญหายระหว่างทาง

นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีสัตว์เลี้ยง (แมว) ของผู้โดยสารสูญหายระหว่างการเดินทางด้วยขบวนรถเร็วที่ 170 (ยะลา – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์) โดยระบุว่า การรถไฟฯ มีความห่วงใยและเข้าใจในความรู้สึกของเจ้าของเป็นอย่างยิ่ง ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังปูพรมค้นหาอย่างเต็มความสามารถ พร้อมตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียด
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าผู้โดยสารเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง โดยเดิมตั้งใจโดยสารตู้ธรรมดาพัดลม ชั้น 2 แต่ในวันดังกล่าวตู้นอนพัดลมชำรุดต้องเปลี่ยนประเภทตู้โดยสารเป็นรถนอนปรับอากาศ ชั้น 2 ซึ่งตามกฎระเบียบไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าตู้ปรับอากาศได้ เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำและอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนำสัตว์เลี้ยงไปไว้ที่ตู้สัมภาระ โดยผู้โดยสารเป็นผู้ส่งมอบด้วยตนเอง และได้เดินมาดูแลให้อาหารและน้ำเป็นระยะตลอดการเดินทาง โดยลักษณะของสัตว์เลี้ยงเป็นแมวที่มีความจำกัดในการเคลื่อนไหวบริเวณขาหลังทั้งสองข้าง
ต่อมาเมื่อขบวนรถเข้าใกล้สถานีละแม จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถพบว่าสัตว์เลี้ยงไม่ได้อยู่ภายในตู้สัมภาระ จึงรีบแจ้งให้ผู้โดยสารทราบทันที พร้อมทั้งร่วมกันค้นหาภายในตู้สัมภาระทั้งหมดในเบื้องต้นแต่ยังไม่พบ
สำหรับการดำเนินการติดตามค้นหาในปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้ยกระดับการค้นหาผ่านมาตรการต่าง ๆ ดังนี้
• ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV): ให้เจ้าหน้าที่สถานีตั้งแต่สถานีละแมจนถึงสถานีชุมพร ตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังเพื่อหาเบาะแส
• ปูพรมพื้นที่สองข้างทาง: จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธานำรถตรวจทางเบา (Light Rail Vehicle) ออกวิ่งตรวจการณ์เพื่อค้นหาบริเวณพงหญ้าและพื้นที่สองข้างทางรถไฟอย่างละเอียด
• ประสานเครือข่ายชุมชน: ติดป้ายประกาศแจ้งคนหายรอบย่านสถานี และประสานงานผู้นำชุมชน รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อช่วยกันสังเกตการณ์
การรถไฟฯ ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าจะดำเนินการติดตามค้นหาอย่างต่อเนื่องจนถึงที่สุด พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในขบวนรถทั้งหมด เพื่อนำมาปรับปรุงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการขนส่งต่อไป
ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดพบเห็นแมวที่มีลักษณะดังกล่าว หรือมีเบาะแสในพื้นที่ระหว่างสถานีละแมถึงชุมพร สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ "ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย"