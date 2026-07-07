ประกาศชี้แจงกรณีระบบสารสนเทศ 14 รพ.ในสังกัดสำนักการแพทย์ขัดข้องชั่วคราว

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขออภัยประชาชนผู้รับบริการทุกท่านเป็นอย่างสูง สำหรับเหตุขัดข้องของระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 14 แห่ง ซึ่งส่งผลให้การให้บริการในบางขั้นตอนอาจล่าช้ากว่าปกติ
ขณะนี้เกิดเหตุขัดข้องที่ระบบ Cloud ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้รองรับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย ระบบนัดหมาย และระบบจ่ายยาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
สำนักการแพทย์ได้ระดมทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับบริษัทผู้พัฒนาระบบ และผู้ให้บริการ Cloud เร่งดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และกู้คืนระบบอย่างเต็มกำลังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้โดยเร็วที่สุด
สำนักการแพทย์ขอยืนยันว่า ความปลอดภัยของผู้ป่วยและความต่อเนื่องในการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โดยได้ปรับเปลี่ยนระบบบันทึกข้อมูลและการให้บริการมาเป็นรูปแบบกระดาษ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่อาจมีบางขั้นตอนที่ใช้เวลานานกว่าปกติ
โรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบ
1.โรงพยาบาลกลาง
2.โรงพยาบาลตากสิน
3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
4.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
5.โรงพยาบาลสิรินธร
6.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
7.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
8.โรงพยาบาลนคราภิบาล
9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
10.โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์
11.โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
12.โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี
13.โรงพยาบาลบุษราคัมจิตการุณย์
14.โรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
แนวทางการให้บริการในช่วงที่ระบบขัดข้อง
โรงพยาบาลทุกแห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยมีมาตรการรองรับเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. ผู้ป่วยที่มีนัดหมาย ขอความกรุณานำ **ซองยาเดิม** หรือ **เอกสารประวัติการรักษา** (หากมี) มาแสดง เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถพิจารณาการรักษาและจ่ายยาได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
2. กรุณานำ **บัตรประจำตัวประชาชน** มาใช้ยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการ
3. ขอความกรุณาเผื่อเวลาในการเข้ารับบริการ เนื่องจากบางขั้นตอนจำเป็นต้องใช้การบันทึกข้อมูลและค้นหาเอกสารด้วยมือ จึงอาจใช้เวลามากกว่าปกติ
4. **ห้องฉุกเฉิน (ER)** เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงตามปกติ โดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤตเป็นลำดับแรก
5. ผู้ป่วยใน (IPD) ยังคงได้รับการรักษาและการดูแลอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานความปลอดภัย
หมายเหตุ
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเวชศาสตร์เขตเมือง (UMSC) ของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขออภัยประชาชนทุกท่านอีกครั้งในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเข้าใจและความร่วมมือในช่วงเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ สำนักการแพทย์จะเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบเป็นระยะจนกว่าระบบจะกลับมาให้บริการได้ตามปกติ