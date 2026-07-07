xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 12.75 จุด มูลค่าซื้อขาย 81,814.50 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,604.13 จุด ปรับลง 12.75 จุด หรือ 0.79% มูลค่าซื้อขาย 81,814.50 ล้านบาท