กทม.เผยการจัดสร้างพระเมรุมาศคืบหน้าโครงสร้างแล้ว 90% คาดเสร็จสมบูรณ์ตามแผน ต.ค.นี้

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ตลอดจนการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานความคืบหน้าจากนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ก่อนตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในอาคารวิธานสถาปกศาลา (โรงขยายแบบ) ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายแบบลวดลายด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมขนาดเท่าจริง พร้อมเยี่ยมชมการจัดทำพระโกศไม้จันทน์ หีบพระบรมศพไม้จันทน์ และการเขียนสีตกแต่งประติมากรรมของสำนักช่างสิบหมู่ จากนั้นได้ตรวจพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และงานภูมิทัศน์โดยรอบ
สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้าง ขณะนี้โครงสร้างอาคารทุกหลังแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 90 ขณะที่งานขยายแบบลวดลายมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 50 และยังเป็นไปตามแผนที่จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2569
ในการจัดสร้างพระเมรุมาศ กรมศิลปากรได้ยึดหลักสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความถูกต้องตามโบราณราชประเพณี ความงดงามสมพระเกียรติ และการสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย โดยผสานงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยไว้อย่างวิจิตรงดงาม ผ่านการออกแบบพระเมรุมาศที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลง โดยยอดบนสุดของพระเมรุมาศประดับนพปฎลมหาเศวตฉัตร หรือฉัตร 9 ชั้น อันแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุด หลังคาใช้โทนสีฟ้าหม่นสลับสีปีกแมลงทับ หน้าบันประดับอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” บนพื้นสีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ (วันศุกร์) และพื้นหลังสีชมพู ซึ่งเป็นสีแห่งศรีของวันพระราชสมภพ ขณะที่ลวดลายตกแต่งได้รับแรงบันดาลใจจากพรรณไม้อันเนื่องด้วยพระนาม “สิริกิติ์” ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ และภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาศจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาล ประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขน
“จากการลงพื้นที่ในวันนี้ มั่นใจว่าการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบทุกส่วนเป็นไปตามแผน และจะแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคม ด้วยความตั้งใจและความทุ่มเทของทุกภาคส่วน เพื่อให้พระราชพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติที่สุด” นายกรัฐมนตรี กล่าว
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานความคืบหน้าจากนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ก่อนตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในอาคารวิธานสถาปกศาลา (โรงขยายแบบ) ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายแบบลวดลายด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมขนาดเท่าจริง พร้อมเยี่ยมชมการจัดทำพระโกศไม้จันทน์ หีบพระบรมศพไม้จันทน์ และการเขียนสีตกแต่งประติมากรรมของสำนักช่างสิบหมู่ จากนั้นได้ตรวจพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และงานภูมิทัศน์โดยรอบ
สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้าง ขณะนี้โครงสร้างอาคารทุกหลังแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 90 ขณะที่งานขยายแบบลวดลายมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 50 และยังเป็นไปตามแผนที่จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2569
ในการจัดสร้างพระเมรุมาศ กรมศิลปากรได้ยึดหลักสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความถูกต้องตามโบราณราชประเพณี ความงดงามสมพระเกียรติ และการสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย โดยผสานงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยไว้อย่างวิจิตรงดงาม ผ่านการออกแบบพระเมรุมาศที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลง โดยยอดบนสุดของพระเมรุมาศประดับนพปฎลมหาเศวตฉัตร หรือฉัตร 9 ชั้น อันแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุด หลังคาใช้โทนสีฟ้าหม่นสลับสีปีกแมลงทับ หน้าบันประดับอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” บนพื้นสีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ (วันศุกร์) และพื้นหลังสีชมพู ซึ่งเป็นสีแห่งศรีของวันพระราชสมภพ ขณะที่ลวดลายตกแต่งได้รับแรงบันดาลใจจากพรรณไม้อันเนื่องด้วยพระนาม “สิริกิติ์” ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ และภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาศจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาล ประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขน
“จากการลงพื้นที่ในวันนี้ มั่นใจว่าการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบทุกส่วนเป็นไปตามแผน และจะแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคม ด้วยความตั้งใจและความทุ่มเทของทุกภาคส่วน เพื่อให้พระราชพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติที่สุด” นายกรัฐมนตรี กล่าว