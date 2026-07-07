โฆษก ตร.สุ่มตรวจด่านเมืองเพชรบุรี กำชับโปร่งใส-ถูกระเบียบ ย้ำ ปชช.มีสิทธิ์ถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน

พลตำรวจโท ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่เข้าสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ ด่านตรวจแยกป่าไม้ บริเวณทางเข้าเมืองเพชรบุรี สังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและกวดขันวินัยการตั้งจุดตรวจให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
พลตำรวจโท ไตรรงค์ เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ว่า เป็นการลงพื้นที่แบบสุ่มตรวจโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อต้องการเห็นสภาพการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายหลักในการตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนกฎระเบียบการตั้งด่าน ตลอดจนกวดขันวินัยและความพร้อมของกำลังพล เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
"การสุ่มตรวจในวันนี้ มุ่งเน้นไปที่การรักษามาตรฐานการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในกรอบของระเบียบและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา" พลตำรวจโท ไตรรงค์ กล่าว
นอกจากนี้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เน้นย้ำถึงสิทธิ์ของภาคประชาชน โดยระบุว่า หากประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในขั้นตอนการตรวจค้นหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพนิ่งหรือบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานได้ทันที ซึ่งถือเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมในการตรวจสอบความโปร่งใสร่วมกัน และยังช่วยป้องกันความเคลือบแคลงใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนอีกด้วย
ก่อนเดินทางกลับ พลตำรวจโท ไตรรงค์ ได้ร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบผ้าเย็นและเสื้อยืด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจแยกป่าไม้ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีต่อไป