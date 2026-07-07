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ราคาทองคำครั้งที่ 17 ขึ้น 100 บ. รูปพรรณขายออก 65,950 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.36 น.ครั้งที่ 17 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,950.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,656.84 บาท