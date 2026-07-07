ผบ.ทบ.ตรวจความพร้อมผู้ปฏิบัติหน้าที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ"พระพันปีหลวง"

เช้าวันนี้ (7 ก.ค.) พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในส่วนของกรมพลาธิการทหารบก โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการซักซ้อมและความพร้อมในทุกด้าน
กรมพลาธิการทหารบกจัดกำลังพล 276 นาย ปฏิบัติหน้าที่เป็น “ผู้อัญเชิญเครื่องสูงพระราชอิสริยยศ” อาทิ ธงสามชาย ประตูหน้า ผู้เชิญและผู้คุมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด อินทร์-พรหมเชิญจามร คนหามเสลี่ยงกลีบบัวพระนำ และบังแทรก รวมทั้งสิ้น 5 ริ้วขบวน ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้มอบของบำรุงขวัญแก่กำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงความห่วงใยต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทุ่มเทแรงกายแรงใจเตรียมความพร้อมให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างสมพระเกียรติทุกประการ
จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อม ณ ลานอเนกประสงค์กรมพลาธิการทหารบก พร้อมให้กำลังใจและขอให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นในความถูกต้องตามราชประเพณี ควบคู่กับการดูแลสุขภาพตลอดห้วงการฝึกซ้อมและการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ได้อย่างเต็มกำลังและสมพระเกียรติ
ภายหลังการตรวจเยี่ยม ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร รับฟังบรรยายสรุปจากกรมสรรพาวุธทหารบกเกี่ยวกับความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน พระยานมาศ และเครื่องประกอบต่าง ๆ ก่อนกล่าวขอบคุณ และชื่นชมความทุ่มเทของกำลังพลทุกส่วนที่ร่วมปฏิบัติภารกิจบูรณะปฏิสังขรณ์ร่วมกับกรมศิลปากร พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อเป็นกำลังใจแก่กำลังพลกรมสรรพาวุธทหารบก
ทั้งนี้ กรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการตรวจสอบและบูรณะโครงสร้างราชรถ ราชยาน พระยานมาศ รวมถึงเครื่องประกอบต่าง ๆ ทั้งด้านความมั่นคงแข็งแรง ระบบกลไก การเคลื่อนที่ และการชักลาก เพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ งดงาม และสมพระเกียรติในพระราชพิธีสำคัญของชาติ
การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้สะท้อนถึงความใส่ใจของกองทัพบกที่ให้ความสำคัญทั้งต่อการเตรียมความพร้อมของพระราชพิธีให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติ ตลอดจนการดูแลขวัญกำลังใจ สุขภาพ และความปลอดภัยของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย ซึ่งต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติภารกิจสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ของชาติด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้