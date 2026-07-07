กรมชลฯ เร่งขับเคลื่อนนโยบาย กษ.สร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกร จ้างแรงงานแล้วกว่า 64,000 คน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชน โดยมอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อสร้างงานและชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรและแรงงานในท้องถิ่นในช่วงเว้นว่างจากการทำการเกษตร ควบคู่กับการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบชลประทานและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ อาทิ งานซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ และสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 นี้ กรมชลประทานมีแผนจ้างแรงงานรวม 84,512 คน วงเงิน 5,824.55 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ตุลาคม 2568–กันยายน 2569) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีการจ้างแรงงานแล้ว 64,158 คน หรือร้อยละ 75.92 ของเป้าหมาย จังหวัดที่มีการจ้างแรงงานมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุพรรณบุรี สะท้อนถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯตามแผน พร้อมช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กรมชลประทานจะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างต่อเนื่องตามแผนที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ รองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญชวนเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460