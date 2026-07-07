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นายกฯ เตรียมเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 9 - 10 ก.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2569 ตามคำเชิญของ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย