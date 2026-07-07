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"อดีต ส.ว.สมชาย"ชี้ช็อคโลก! ตรวจโกงสอบท้องถิ่น 5,000 คน ผลคะแนนไม่ตรงไฟล์รูปกระดาษคำตอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสมชาย แสวงการ อดีต สว. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ช็อคโลก! ตรวจโกงสอบท้องถิ่น
5,000 คน ผลคะแนนไม่ตรงไฟล์รูปกระดาษคำตอบ

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