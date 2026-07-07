ปลัด มท.เซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย 5 ข้าราชการ ปมโกงสอบท้องถิ่นแล้ว

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง 5 ข้าราชการ กรมการปกครองท้องถิ่น ว่า ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการจะต้องไปพิจารณา และกำหนดกรอบประเด็นการสอบก่อน และจะมีเรียกข้าราชการทั้ง 5 คนเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยอมรับว่า 5 รายชื่อของข้าราชการที่ถูกต้องกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ตรงตามที่ปรากฏในข่าว ส่วนระยะเวลาการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดประเด็น และกรอบเวลา ซึ่งจะมีการรายงานความคืบหน้ามาให้ทราบโดยตรง
ส่วนจะต้องมีการให้ออกจากราชการก่อนหรือไม่นั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ได้เซ็นคำสั่งให้ทั้ง 5 คนออกมาหมดแล้ว ให้มาช่วยราชการและพ้นจากตำแหน่งเดิม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยอมรับว่า 5 รายชื่อของข้าราชการที่ถูกต้องกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ตรงตามที่ปรากฏในข่าว ส่วนระยะเวลาการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดประเด็น และกรอบเวลา ซึ่งจะมีการรายงานความคืบหน้ามาให้ทราบโดยตรง
ส่วนจะต้องมีการให้ออกจากราชการก่อนหรือไม่นั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ได้เซ็นคำสั่งให้ทั้ง 5 คนออกมาหมดแล้ว ให้มาช่วยราชการและพ้นจากตำแหน่งเดิม