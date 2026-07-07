นายกฯ สั่ง ก.พลังงานเร่งปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องสถานการณ์ตลาดโลก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (7 ก.ค.) ถึงกรณีค่าครองชีพสูงถาวร ว่า ได้สั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เร่งรัดกระทรวงพลังงาน ปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัว และลดลงต่อเนื่อง
นายอนุทิน ย้ำว่า ตอนขึ้น ไปขอประชาชนขึ้น เมื่อราคาลง ไม่ต้องไปขอประชาชน ลงให้ประชาชนเลย และลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราว
นายอนุทิน ย้ำว่า ตอนขึ้น ไปขอประชาชนขึ้น เมื่อราคาลง ไม่ต้องไปขอประชาชน ลงให้ประชาชนเลย และลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราว