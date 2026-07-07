"สรรเพชญ" ชี้นายกฯ ประกาศวัด KPI รมต.โลกลืม เป็นตัวกระตุ้นทำงาน ไม่ใช่ปรับ ครม.

นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีประกาศวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืม จะมีปรับการทำงานอย่างไร ว่า เราพยายามทำงานทุกคน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ เป็นการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งใน ครม. หรือไม่นั้น นายสรรเพชญ กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นในการทำงาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ต้องทำงานให้มากขึ้น และตรงจุด ย้ำว่า ครม. ทุกคนทำงานอย่างหนัก แต่บางสิ่งต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ ส่วนของตนพยายามทำงาน และสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ เป็นการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งใน ครม. หรือไม่นั้น นายสรรเพชญ กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นในการทำงาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ต้องทำงานให้มากขึ้น และตรงจุด ย้ำว่า ครม. ทุกคนทำงานอย่างหนัก แต่บางสิ่งต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ ส่วนของตนพยายามทำงาน และสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง