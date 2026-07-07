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"สรรเพชญ" ชี้นายกฯ ประกาศวัด KPI รมต.โลกลืม เป็นตัวกระตุ้นทำงาน ไม่ใช่ปรับ ครม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีประกาศวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืม จะมีปรับการทำงานอย่างไร ว่า เราพยายามทำงานทุกคน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เป็นการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งใน ครม. หรือไม่นั้น นายสรรเพชญ กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นในการทำงาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ต้องทำงานให้มากขึ้น และตรงจุด ย้ำว่า ครม. ทุกคนทำงานอย่างหนัก แต่บางสิ่งต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ ส่วนของตนพยายามทำงาน และสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง