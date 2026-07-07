ผบ.ทบ.ตรวจการบูรณะปฏิสังขรณ์ ราชรถ ราชยาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

พลเอกพนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยพลเอกณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ ผู้ช่วยผบ. ทบ. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ ราชรถ ราชยาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่บริเวณอาคารโรงราชรถ ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร โดยในพระราชพิธีครั้งนี้ มีราชรถและราชยานหลายองค์ โดยมีองค์สำคัญ ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถ และราชรถน้อย จำนวน 3 องค์ พระยานมาศสามลำคาน พระที่นั่งราเชนทรยาน พระเสลี่ยงกลีบบัว และ เกรินบันไดนาค
พลตรี ภาณุ ป้านทอง ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กล่าวถึง ภาพรวมการบูรณะพระราชยาน และส่วนประกอบต่างๆ ว่า ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าที่เข้ามาดูในเรื่องของโครงสร้างร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบก ขณะที่กรมศิลปากร โดยกองช่าง 10 หมู่ได้ทำการบูรณะในส่วนของสีและลวดลายต่างๆ
ทั้งนี้ มีความคืบหน้าโดยเฉพาะในส่วนของพระมหาวิชัยราชรถ มีความสมบูรณ์ไปมากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนภาพรวมทั้งหมด จะซ่อมแซมสิ้นในปลายเดือนตุลาคมนี้ เพื่อให้ทันในการซ้อมกระบวนพระราชพิธี ซึ่งกำหนดให้มีการซ้อมย่อยทั้งหมด 4 ครั้ง จึงมั่นใจว่าทุกอย่างจะออกมาอย่างสวยงามและสมพระเกียรติ
พลตรี ภาณุ ป้านทอง ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กล่าวถึง ภาพรวมการบูรณะพระราชยาน และส่วนประกอบต่างๆ ว่า ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าที่เข้ามาดูในเรื่องของโครงสร้างร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบก ขณะที่กรมศิลปากร โดยกองช่าง 10 หมู่ได้ทำการบูรณะในส่วนของสีและลวดลายต่างๆ
ทั้งนี้ มีความคืบหน้าโดยเฉพาะในส่วนของพระมหาวิชัยราชรถ มีความสมบูรณ์ไปมากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนภาพรวมทั้งหมด จะซ่อมแซมสิ้นในปลายเดือนตุลาคมนี้ เพื่อให้ทันในการซ้อมกระบวนพระราชพิธี ซึ่งกำหนดให้มีการซ้อมย่อยทั้งหมด 4 ครั้ง จึงมั่นใจว่าทุกอย่างจะออกมาอย่างสวยงามและสมพระเกียรติ