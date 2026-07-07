สหรัฐฯ ร้องจีนระงับขยายอาวุธนิวเคลียร์ ย้ำเพื่อปกป้องชาติพันธมิตร

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า หลังจากการทดสอบขีปนาวุธของจีน ผ่านพ้นไป 20 ชั่วโมง กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ตอบสนองด้วยการออกแถลงการณ์เรียกร้องให้จีนระงับการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ พร้อมกับย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องบรรดาชาติพันธมิตรของสหรัฐฯ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุในแถลงการณ์ว่า การสะสมอาวุธนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วและขาดความโปร่งใสของจีน เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งต่อภูมิภาคและต่อโลก
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุในแถลงการณ์ว่า การสะสมอาวุธนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วและขาดความโปร่งใสของจีน เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งต่อภูมิภาคและต่อโลก