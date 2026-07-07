อบจ.ลำปางร่วมประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพบุคคล

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ รองนายก อบจ.ลำปาง เข้าร่วมประชุมหารือการบูรณาพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพรายบุคคล เพื่อสนับสนุนโครงการ TeleHealth ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพรายบุคคลระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง (สสจ.ลำปาง) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกผ่านระบบ TeleHealth เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ภายใต้การบูรณาการภารกิจร่วมตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการบริการสุขภาพและการดูแลประชาชนในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพรายบุคคลระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง (สสจ.ลำปาง) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกผ่านระบบ TeleHealth เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ภายใต้การบูรณาการภารกิจร่วมตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการบริการสุขภาพและการดูแลประชาชนในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ