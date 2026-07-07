"สุชาติ" ชี้การปรับ ครม.เป็นอำนาจนายกฯ ตนมีหน้าที่ทำงานตามได้รับมอบหมาย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่นายกรัฐมนตรีจะใช้ผลงานเป็นเครื่องชี้วัด ว่า เรื่องการตั้ง หรือปรับ ครม.เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่วนที่ตนทำงานเรื่องที่ตกค้างมายาวนานหลาย 10 ปี ทุกเรื่อง ทุกวันนี้ไปทำเรื่องโมเดลภูเก็ต ที่นายกรัฐมนตรีกำชับไปติดป้ายตามมาตรา 25 สิ่งก่อสร้าง 22 รายการในหาดฟรีดอม ซึ่งต่อเนื่องมาจากกรณีหาดนุ้ย สิ่งที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ทวงคืน หาดต่างๆ ให้กับประชาชน ก็ดำเนินการ และรายงานนายกอย่างต่อเนื่อง
ส่วนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศหรือโลกร้อนนั้น มีการแก้กฎหมาย และบังคับใช้ให้กับประชาชน และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น และจะต้องชดเชยอย่างไร ส่วนกรมควบคุมมลพิษ มีการตรวจตราตามที่ประชาชนร้องเรียนทุกกรณี ด้วยความโปร่งใสหมด
ส่วนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศหรือโลกร้อนนั้น มีการแก้กฎหมาย และบังคับใช้ให้กับประชาชน และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น และจะต้องชดเชยอย่างไร ส่วนกรมควบคุมมลพิษ มีการตรวจตราตามที่ประชาชนร้องเรียนทุกกรณี ด้วยความโปร่งใสหมด