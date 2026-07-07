"ภราดร" ขอบคุณ ปชช.เป็นกระจกสะท้อนปัญหาให้ รบ. หลังโพลชี้คะแนนนิยมลดลง

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลโพลนิด้าโพลที่ระบุความนิยมของรัฐบาลลดลง โดยกล่าวว่า ในฐานะหนึ่งในคณะรัฐมนตรี ขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าระยะเวลา 3 เดือน ที่ผ่านมา รัฐบาลเจอความท้าทายหลายเรื่อง ซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขอย่างเต็มที่ เรื่องค่าไฟแฝงจากไฟทางหลวง ก็เป็นรัฐบาลนี้เองที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
ส่วนเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเชื่อว่า ไม่มีใครไม่คิดว่าจะเพิ่งมาเกิดในรัฐบาลนี้ แต่เป็นปัญหาสั่งสมมานาน ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย ก็เร่งแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การแตะที่ผิวปัญหา
ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีบอกให้มีการปรับเรื่องการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์นั้น นายภราดร กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน บางครั้งอาจเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีควรจะต้องพยายามสื่อสารกับประชาชนในประเด็นทางสังคมต่างๆ ที่ต้องให้ละเอียด และสร้างความเข้าใจ กับประชาชนให้มากขึ้น
ส่วนเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเชื่อว่า ไม่มีใครไม่คิดว่าจะเพิ่งมาเกิดในรัฐบาลนี้ แต่เป็นปัญหาสั่งสมมานาน ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย ก็เร่งแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การแตะที่ผิวปัญหา
ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีบอกให้มีการปรับเรื่องการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์นั้น นายภราดร กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน บางครั้งอาจเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีควรจะต้องพยายามสื่อสารกับประชาชนในประเด็นทางสังคมต่างๆ ที่ต้องให้ละเอียด และสร้างความเข้าใจ กับประชาชนให้มากขึ้น