ออสเตรเลีย-หมู่เกาะโซโลมอนเตรียมยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคี

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ว่า นายกรัฐมนตรีแอนโทนี อัลบาเนซี ผู้นำออสเตรเลีย เดินทางถึงกรุงโฮนิอารา ของหมู่เกาะโซโลมอน ในวันนี้ (7 ก.ค.) และได้รับการต้อนรับจากนายกรัฐมนตรีแมทธิว เวล ผู้นำหมู่เกาะโซโลมอน
ผู้นำออสเตรเลีย กล่าวว่า ทั้งสองประเทศตกลงที่จะดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับสนธิสัญญาฉบับใหม่ที่ครอบคลุม ขณะที่เขาเขียนผ่านเอ็กซ์ว่า ออสเตรเลียและหมู่เกาะโซโลมอนกำลังยกระดับความร่วมมือของเรา และเพราะความมั่นคงของออสเตรเลียเริ่มต้นในมหาสมุทรแปซิฟิก เราจะอยู่เคียงข้างเพื่อนบ้านของเราเสมอ
ผู้นำออสเตรเลีย กล่าวว่า ทั้งสองประเทศตกลงที่จะดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับสนธิสัญญาฉบับใหม่ที่ครอบคลุม ขณะที่เขาเขียนผ่านเอ็กซ์ว่า ออสเตรเลียและหมู่เกาะโซโลมอนกำลังยกระดับความร่วมมือของเรา และเพราะความมั่นคงของออสเตรเลียเริ่มต้นในมหาสมุทรแปซิฟิก เราจะอยู่เคียงข้างเพื่อนบ้านของเราเสมอ