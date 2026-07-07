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ราคาทองครั้งที่ 8 ปรับลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,950.00 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 07 กรกฎาคม 2569 เวลา 11:54 น. (ครั้งที่ 8) ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 64,950.00 บาท ขายออก 65,150.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 63,656.84 บาท ขายออก 65,950.00 บาท