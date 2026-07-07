สธ.สั่ง สสจ.ทั่วประเทศคุมเข้มแปลงปลูกกัญชาให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการการควบคุม และกำกับดูแลแปลงปลูกกัญชาให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ โดยเน้นย้ำวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ
1. ควบคุมแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศ เน้นการกำกับดูแลให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างแท้จริง
2. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง สื่อสารให้ สสจ. ทั่วประเทศ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ เร่งประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสนธิกำลังเข้าตรวจสอบและเพิ่มความเข้มงวดในพื้นที่
1. ควบคุมแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศ เน้นการกำกับดูแลให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างแท้จริง
2. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง สื่อสารให้ สสจ. ทั่วประเทศ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ เร่งประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสนธิกำลังเข้าตรวจสอบและเพิ่มความเข้มงวดในพื้นที่