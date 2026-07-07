จีนพิพากษาประหาร! "หยาง โย่วหลิน" อดีต จนท.ท้องถิ่นระดับสูงข้อหาทุจริต - ฟอกเงิน

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ว่า ศาลจีนพิพากษาประหารชีวิต นายหยาง โย่วหลิน อดีตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับสูง ในเมืองหนานจิง ทางตะวันออกของจีน ในข้อหาทุจริต และตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาใช้อำนาจโดยมิชอบและฟอกเงิน รวมถึงข้อหาอื่น ๆ
แถลงการณ์เกี่ยวกับคำพิพากษาชั้นต้น ระบุว่า นายหยาง รับเงินและทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมมูลค่ากว่า 2,200 ล้านหยวน หรือราว 10,800 ล้านบาท ขณะดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในรัฐบาล ตั้งแต่ปี 2536-2566
แถลงการณ์เกี่ยวกับคำพิพากษาชั้นต้น ระบุว่า นายหยาง รับเงินและทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมมูลค่ากว่า 2,200 ล้านหยวน หรือราว 10,800 ล้านบาท ขณะดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในรัฐบาล ตั้งแต่ปี 2536-2566