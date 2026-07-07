มท.4 เผยผลตรวจโกงสอบท้องถิ่น พบคะแนนไม่ตรงกระดาษคำตอบถึง 5 พันราย

นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ว่า จากการตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับการบรรจุไปแล้วกว่า 15,000 ราย พบคะแนนประกาศผลสอบไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบประมาณ 5,000 ราย ถือเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับการตรวจสอบครั้งนี้ เป็นการเทียบข้อมูลกระดาษคำตอบกับคะแนนของผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นใน 3 กลุ่มแรก ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. เรียกบรรจุไปแล้ว
ทั้งนี้ จากการพบข้อเท็จจริงดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจะส่งผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบต่อไป รวมทั้งส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการจัดสอบและประกาศผลด้วย
สำหรับการตรวจสอบครั้งนี้ เป็นการเทียบข้อมูลกระดาษคำตอบกับคะแนนของผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นใน 3 กลุ่มแรก ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. เรียกบรรจุไปแล้ว
ทั้งนี้ จากการพบข้อเท็จจริงดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจะส่งผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบต่อไป รวมทั้งส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการจัดสอบและประกาศผลด้วย