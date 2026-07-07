นอร์เวย์คาดหวังจีนใช้ความสัมพันธ์ช่วยเจรจารัสเซีย ยุติสงครามในยูเครน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ว่า นายกรัฐมนตรีโยนาส การ์ สเตอร์ ผู้นำนอร์เวย์ กล่าวภายหลังการเข้าพบกับ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ที่กรุงออสโล ว่า จีนน่าจะเป็นประเทศที่มีช่องทางเข้าถึงผู้นำรัสเซียได้ดีที่สุด และโดยตรงที่สุด โดยคาดหวังว่า นายหวัง อี้ จะเรียกร้องอย่างยิ่งให้จีนใช้ช่องทางนั้น อย่างไรก็ตาม การหารือดังกล่าว ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ประเด็นยูเครน
นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพที่จะเกิดความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างยุโรปและจีน แต่ข้อจำกัดต่อโอกาสนั้นจะยังคงอยู่ ตราบใดที่สงครามนี้ยังดำเนินอยู่ และจีนเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับรัสเซีย
นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพที่จะเกิดความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างยุโรปและจีน แต่ข้อจำกัดต่อโอกาสนั้นจะยังคงอยู่ ตราบใดที่สงครามนี้ยังดำเนินอยู่ และจีนเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับรัสเซีย