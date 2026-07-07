นายกฯ เข้าทำเนียบประชุม ครม.วันนี้ ปัดตอบหารือปรับ ครม.หรือไม่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบ เพื่อเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุม นายกฯ ได้เรียกรัฐมนตรีทั้งในส่วนของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคเพื่อไทย (พท.) ขึ้นหารือบนตึกไทย ประกอบด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกฯ และรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาดไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯ น.ส.ศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
จากนั้นเวลา 10.00 น. นายอนุทิน ลงจากตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมรัฐมนตรีที่เข้าพบ เดินมายังตึกบัญชาการ 1 เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยจะมีเรื่องการปรับ ครม. หรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี หัวเราะพร้อมกล่าวว่า ไปทานโจ๊ก ขณะรัฐมนตรีที่เดินมาด้วยก็หัวเราะ
จากนั้นเวลา 10.00 น. นายอนุทิน ลงจากตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมรัฐมนตรีที่เข้าพบ เดินมายังตึกบัญชาการ 1 เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยจะมีเรื่องการปรับ ครม. หรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี หัวเราะพร้อมกล่าวว่า ไปทานโจ๊ก ขณะรัฐมนตรีที่เดินมาด้วยก็หัวเราะ