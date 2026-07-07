ปลัด สธ.กำชับ สสจ.มหาสารคามรณรงค์ทานอาหารสุก หลังพบ นศ.ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีพบข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมากถึง 4,233 คน เนื่องจากกินส้มตำใส่ปลาร้าดิบ ว่า กระบวนการปกติแบบเดิมที่ตรวจนั้น จะตรวจจากอุจจาระ และดูว่ามีไข่พยาธิหรือไม่ แต่มีวิธีการตรวจแบบใหม่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ที่คล้ายกับการตรวจ ATK ซึ่งเป็นการตรวจที่ไวมากกว่าการตรวจแบบอุจจาระ ซึ่งประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีสูง และยังไม่มีอัตราจะลดลง เราจึงอยากตรวจในวงกว้างให้มากขึ้น แต่จะต้องมีการตรวจแบบอุจจาระ เพื่อยืนยันว่า ในร่างกายมีไข่พยาธิจริงๆ
นายพัฒนา กล่าวต่อว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผน และกำชับให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) มหาสารคาม รณรงค์ให้ทานอาหารสุกไม่ทานอาหารดิบ ซึ่งเข้าใจประเพณีการรับประทานอาหารดิบ แต่อยากฝากให้ระมัดระวังควรกินอาหารจากแหล่งที่มั่นใจ และอาหารปรุงสุก
นายพัฒนา กล่าวต่อว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผน และกำชับให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) มหาสารคาม รณรงค์ให้ทานอาหารสุกไม่ทานอาหารดิบ ซึ่งเข้าใจประเพณีการรับประทานอาหารดิบ แต่อยากฝากให้ระมัดระวังควรกินอาหารจากแหล่งที่มั่นใจ และอาหารปรุงสุก