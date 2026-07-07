เงินบาทภาคเช้านี้ กลับมาแตะระดับ 33.29 บาทต่อดอลลาร์ หลังราคาทองตลาดโลกปรับลง

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เงินบาทกลับมาปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 33.29-33.31 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงเช้าวันนี้ (09.00 น.) เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ โดยเงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวเป็นกรอบ โดยแม้แรงหนุนของเงินดอลลาร์จะยังไม่ชัด (เพราะตลาดอยู่ระหว่างรอติดตามสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยจาก FOMC minutes ในช่วงกลางสัปดาห์) แต่เงินบาทก็ขาดแรงหนุนที่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากราคาทองคำในตลาดโลกกลับมาปรับตัวลงในช่วงเช้าวันนี้ตามแรงขายทำกำไร หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมากเมื่อคืนที่ผ่านมา
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.25-33.35 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ท่าทีของทางการญี่ปุ่นต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยน สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์ในมุมมองผู้บริโภคสหรัฐ เดือน มิ.ย. และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.25-33.35 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ท่าทีของทางการญี่ปุ่นต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยน สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์ในมุมมองผู้บริโภคสหรัฐ เดือน มิ.ย. และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด