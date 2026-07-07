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หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ -5.65 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 4,797.62 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหุ้นไทย ภาคเช้าวันนี้ (7 ก.ค.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดที่ระดับ 1,611.23 จุด ลดลง 5.65 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.50 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 4,797.62 ล้านบาท