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รมว.อว.ชี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่น เป็นเรื่อง มศว.-สถ.ต้องเคลียร์กันให้เสร็จก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมกรณีการชี้แจงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ในฐานะคู่สัญญาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ในการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่น ว่า อยากให้ทั้ง 2 ฝ่าย เคลียร์กันให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

ส่วนมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือไม่นั้น นายยศชนนัน กล่าวว่า ไม่ทราบ ซึ่งทาง มศว ได้ส่งหลักฐานเพิ่มไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)