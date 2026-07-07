รมว.อว.ชี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่น เป็นเรื่อง มศว.-สถ.ต้องเคลียร์กันให้เสร็จก่อน

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมกรณีการชี้แจงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ในฐานะคู่สัญญาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ในการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่น ว่า อยากให้ทั้ง 2 ฝ่าย เคลียร์กันให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
ส่วนมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือไม่นั้น นายยศชนนัน กล่าวว่า ไม่ทราบ ซึ่งทาง มศว ได้ส่งหลักฐานเพิ่มไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ส่วนมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือไม่นั้น นายยศชนนัน กล่าวว่า ไม่ทราบ ซึ่งทาง มศว ได้ส่งหลักฐานเพิ่มไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)