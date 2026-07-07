กระแสลมแรงพัดถล่มหูเป่ย์วานนี้ มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 8 ราย

สำนักข่าวซินหัว รายงานโดยอ้างอิงข้อมูล จากหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินของมณฑลหูเป่ย์ ทางตอนกลางของจีน ว่า กระแสลมแรงที่มีความเร็วสูงสุดถึง 149 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พัดกระหน่ำเมืองหวงสือ หวงกัง เอ้อโจว และเสียนหนิง เป็นเวลานานกว่า 4 ชั่วโมง เมื่อวานนี้ (6 ก.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 8 ราย
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีน คาดการณ์ว่า พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และมณฑลเจียงซูกับซานตง ที่อยู่ทางตะวันออก อาจมีฝนตกหนักมากถึง 260 มิลลิเมตร ภายใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดดินถล่ม และพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือและทางตอนใต้ของจีน มีความเสี่ยงเผชิญกับพายุทอร์นาโด ซึ่งอาจเป็นชนวนเหตุให้เกิดดินถล่มได้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีน คาดการณ์ว่า พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และมณฑลเจียงซูกับซานตง ที่อยู่ทางตะวันออก อาจมีฝนตกหนักมากถึง 260 มิลลิเมตร ภายใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดดินถล่ม และพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือและทางตอนใต้ของจีน มีความเสี่ยงเผชิญกับพายุทอร์นาโด ซึ่งอาจเป็นชนวนเหตุให้เกิดดินถล่มได้