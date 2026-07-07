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ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 66,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 07 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:04 (ครั้งที่ 1) ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 65,200.00 บาท ขายออก 65,400.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 63,899.40 บาท ขายออก 66,200.00 บาท