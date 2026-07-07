xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ 9 โมงเช้า ไม่มีกลุ่มฝน อุณหภูมิ 31 องศาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 72 เปอร์เซ็นต์