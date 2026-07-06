"สุรศักดิ์" เปิดไทม์ไลน์ตั้งกระทรวงการกีฬา คาดเสร็จปลายปีนี้-ต้นปีหน้า

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการกีฬาไทย ว่า การจัดตั้งกระทรวงการกีฬา เป็นการวางรากฐานสำคัญในการผลักดันกีฬาไทยให้เติบโตในฐานะอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา การสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบ และการส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงการกีฬาอย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ
ในด้านการกำกับดูแลมาตรฐานกีฬา ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการยกระดับหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาให้มีสถานะเป็นองค์การมหาชน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส และลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลกับหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน อันจะช่วยยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
นายสุรศักดิ์ ยังกล่าวถึงประเด็นความปลอดภัยของนักมวยเยาวชน ว่า กระทรวงฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเด็กเป็นอันดับแรก โดยมีมาตรการและอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐาน พร้อมทั้งอยู่ระหว่างหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เกิดความสมดุลระหว่างการส่งเสริมกีฬามวยกับการคุ้มครองเด็ก รวมทั้งมีแนวทางสนับสนุนอุปกรณ์และงบประมาณแก่ค่ายมวย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยของนักกีฬาเยาวชนอย่างยั่งยืน