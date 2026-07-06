"บิ๊กดุลย์" เมิน สส.ปชน.กล่าวหาเป็น "รมต.ปีศาจ" ชี้เป็นเรื่องของเด็กไร้วุฒิภาวะ

พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวเตรียมฟ้องนายเอกราช อุดมอำนวย สส. พรรคประชาชน ที่อภิปรายกล่าวหากรณีรัฐมนตรีปีศาจ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ว่า เป็นเรื่องของเด็กๆ ที่ไม่มีวุฒิภาวะ ไม่ได้สนใจอะไร ไม่เป็นไร ซึ่งเขากล่าวหาตนว่าเป็นรัฐมนตรีปีศาจ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเทรนด์ของภาพยนตร์ และไปผูกโยงกับการจัดซื้อเรือฟริเกตของกองทัพเรือ และคิดว่าตนจะไปเปลี่ยนทีโออาร์ แต่ตามข้อเท็จจริงการจัดซื้อเรือฟริเกต พิจารณาถึงความต้องการของกองทัพเรือด้วย ไม่ใช่เฉพาะทีโออาร์อย่างเดียว และก่อนที่จะทําร่างทีโออาร์ มีการตั้งคณะกรรมการคุณธรรมกำกับดูแลทุกครั้ง ทุกขั้นตอน ขอให้รอกองทัพเรือได้บริษัทที่ชนะการประกวดราคาก่อนแล้วจะรู้ว่า เราจะไปเปลี่ยนทีโออาร์ เปลี่ยนนาโตสแตนดาร์ด หรือระบบพื้นฐานอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ไม่สามารถทําได้
"ถ้าเราได้เรือมา 1 ลำ แล้วไม่สามารถปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพหรือเรือรบเดิม ร่วมถึงการฝึกอื่นๆ ได้ บอกตรงๆ ว่าผมไม่ได้ชั่วขนาดนั้น"