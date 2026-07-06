เขตปทุมวันเข้มจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยแยกราชประสงค์ คืนพื้นที่สาธารณะให้คนกรุงสัญจร

นายนรเทพ ชูพูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตปทุมวัน เปิดเผยความคืบหน้าการลงพื้นที่กวดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณแยกราชประสงค์ ว่า สำนักงานเขตได้เฝ้าระวังและปรับพินัยรถเข็นหาบเร่แผงลอย โดยพบการจำหน่ายดอกไม้ พวงมาลัย และนก ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่อนุญาตให้ทำการจำหน่ายสินค้าใดๆ บนทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตรวจตราบริเวณโดยรอบ หากพบเห็นการกระทำผิดจะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและเปรียบเทียบปรับเป็นพินัยต่อไป
ทั้งนี้ หากมีผู้ฝ่าฝืน สำนักงานเขตปทุมวันจะดำเนินการตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด (1) ปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ (2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหาร เพื่อขายหรือจำหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนน หรือในสถานสาธารณะ (3) ขายหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน บนถนน หรือในสถานสาธารณะ ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (1) หรือ (2) ในถนนส่วนบุคคลหรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระทำได้ในระหว่างวัน เวลาที่กำหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และมาตรา 39 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สำนักงานเขตปทุมวัน ได้ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ กวดขัน ปรับพินัยมาอย่างต่อเนื่องและได้มีจุดเฝ้าระวังฝั่งถนนราชดำริออก เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย